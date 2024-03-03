BEŞİKTAŞ 0-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
2. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Torreira’dan seken top, Al Musrati’nin ters vuruşunda ağlara gitti. 0-1
19. dakikada Rashica’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta gitti.
25. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yakın kale direğinin dibinden auta gitti.
40. dakikada sağ kanattan Kaan Ayhan'ın yerden pasında Kerem Demirbay’ın kayarak yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
46'Derbide ikinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.
48'Orta alandan topu sürerek rakip kaleye yönelen Muci'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
59'Rashica sağ çaprazda Demirbay'ın müdahalesiyl yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kazandı.
60'Rashica kullandığı serbest vuruşta Masuaku'ya pas verdi. Masuaku çok uzak noktadan kaleyi yokladı. Sert şuttan top Muslera'dan döndü. Dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Colley üstten dışarı gönderdi.
62'Ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'in çaprazdan vuruşunda Muslera son anda kornere çeldi.
67'Ghezzal sağ kanattan içeri gönderdi. Kale önünde topu alan Muci dönemedi ve savunma uzaklaştırdı.
72'Barış Alper'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Aboubakar, Worrall, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Umut Meraş, Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Al Musrati (dk. 2 k.k.) (Galatasaray)