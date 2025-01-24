Trump görevinin ilk saatlerinde, birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni başkan Trump'ın en büyük hedefi ise Biden döneminde Arap saçına dönen cinsiyet rollerini yeniden düzenlemek oldu.

"SADECE İKİ CİNSİYET VARDIR"

Doğada sadece iki cinsiyet bulunduğunu her seferinde dile getiren Trump, görevinin ikinci gününde "Cinsiyet İdeolojisi Aşırılığına Karşı Kadınları Savunma ve Federal Hükümete Biyolojik Gerçeği Geri Getirme" başlıklı bir kararname imzaladı.

Bu karar sonrası ABD'de cinsiyet yalnızca "erkek" ve "kadın" olarak tanımlanacak ve resmi belgelerde sadece iki cinsiyet yer alacak.

Bu emir, federal hapishanelerdeki politikaları da etkileyerek, trans kadın mahkumların doğumda atanmış cinsiyetlerine göre, yani erkek hapishanelerine yerleştirilmelerini ve cinsiyet uyum süreçlerine yönelik tıbbi bakımlarının durdurulmasını öngörüyor.

Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından Trump, kadınlar koğuşunda bulunan cinsiyet değiştirmiş erkek mahkumların erkek hapishanelerine nakil sürecinin başlatılmasını emretti.

Bu karar, ayrıca biyolojik kadınların hapishane hücrelerinde trans kadınlar tarafından tacize ve şiddete uğramalarını engellemeyi amaçlıyor.

Trump, daha önce de trans ve eşcinsel bireylerle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Özellikle, 2022 yılında Florida'da düzenlediği bir mitingde, "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullanmıştı.

"ORDUYU TRANSLARDAN TEMİZLEYECEĞİM"

Ayrıca, Trump yönetimi sırasında trans bireylerin orduda görev yapmasının yasaklanması gibi politikalar da gündeme gelmişti.

Trump, 2017 yılında trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklayan bir kararı yürürlüğe sokmuş, ve orduya trans bireylerin girişini engellemişti.

2019 yılında ise, cinsiyet değiştirme ameliyatı olan veya olmayı planlayan ve bu nedenle hormon tedavisi gören bireylerin askerlik yapmasını yasaklayan bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.

5 Kasım 2024'te vaadlerini sıralayan Trump, görevi aldığında orduyu "işgal etmiş" translardan temizleyeceğini de dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu" belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldırıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.