Belediye Başkan Aday Adayı Mahsuni Canbay seçim çalışması kapsamında Muş İlder ziyaretinde bulundu. Oldukça sıcak ve kalabalık bir toplulukla karşılanan Canbay aday adaylık sürecinde İnegöl'ün her kesiminden destek talebinde olduğunu dile getirerek " 7 bölge 7 İklim tüm İnegöl'ün Belediye Başkanı olmak için yola çıktım.22 yıllık memuriyet hayatımda hiçbir insanımızı ayırmadan evlatlarımızın geleceğine hizmet ettim. Şimdi sıra İnegöl'ümüzün geleceğine hizmet vakti" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ