Dolar bugün sabah saatlerinde dolar karşısında 28,93 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Euro da aynı momentumla yükselerek 31,73 seviyesine çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, geçtiğimiz cuma günü kırdığı 28,91'lik rekorunu bir kez daha aşarak bugün 28,9370 seviyesine yükseldi. Doların önceki kapanışı ise 28,9153 seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro/TL ise haftalardır devam eden rekor serisini sürdürerek sabah saatlerinde 31,7377 seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini bir kez daha tazeledi. Euro, önceki kapanışını ise 31,6917 seviyesinden yapmıştı.

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Güncel döviz satış fiyatlarına göre:

  • Dolar 28,9360 lira
  • Euro 31,7147 lira
  • Sterlin 36,5404 lira
  • Ruble 0,3266 lira
  • İsviçre Frangı 32,8749 lira