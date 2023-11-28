Dolar bugün sabah saatlerinde dolar karşısında 28,93 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Euro da aynı momentumla yükselerek 31,73 seviyesine çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, geçtiğimiz cuma günü kırdığı 28,91'lik rekorunu bir kez daha aşarak bugün 28,9370 seviyesine yükseldi. Doların önceki kapanışı ise 28,9153 seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro/TL ise haftalardır devam eden rekor serisini sürdürerek sabah saatlerinde 31,7377 seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini bir kez daha tazeledi. Euro, önceki kapanışını ise 31,6917 seviyesinden yapmıştı.

Güncel döviz satış fiyatlarına göre: