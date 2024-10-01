Dövüş sporları, son yıllarda hem gençler hem de yetişkinler arasında giderek daha popüler hale geldi. Karışık dövüş sanatları (MMA), boks, kickboks ve muay thai gibi sporlar güç, dayanıklılık ve hızlı refleksler gerektiriyor. Ancak bu sporların fiziksel ve zihinsel sağlığa olumsuz etkileri de tartışılmaya devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Dövüş sporları yüksek tempolu ve genellikle temas içeren sporlar olduğundan yaralanma riski oldukça yüksek. Yaygın olarak karşılaşılan yaralanmalar arasında kırıklar, çıkıklar, kas yırtılmaları ve beyin sarsıntıları bulunuyor.

Boks ve MMA gibi branşlarda kafa bölgesine alınan darbeler, sarsıntı ve beyin hasarına yol açabiliyor. Uzun vadede bu tür travmalar, nörolojik bozukluklar ve hafıza kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor. CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) adı verilen rahatsızlık defalarca kafa travması yaşayan dövüş sporcularında yaygın olarak görülüyor.

Bir örnek olarak ünlü boksör Muhammed Ali, kariyerinin son yıllarında Parkinson hastalığıyla mücadele etmiştir. Ali'nin aldığı sayısız darbenin bu hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.

ZİHİNSEL SAĞLIK SORUNLARI

Dövüş sporlarına uzun süre maruz kalan sporcuların sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel sağlıkları da tehlikeye girebiliyor. Sürekli baskı altında olma, yarışma stresi ve fiziksel acıya dayanma zorunluluğu zamanla anksiyete, depresyon ve öfke kontrol problemlerine neden olabiliyor. Ayrıca profesyonel seviyedeki dövüşçülerin kariyerleri sona erdikten sonra adaptasyon sorunları yaşadıkları ve yaşam kalitelerinin düştüğü biliniyor.

“HER BEYİN SARSINTISI YA DA TRAVMA SİNİR HÜCRELERİNİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLUR”

Uzman nörologlar ise dövüş sporlarının özellikle beyne olan zararlarına dikkat çekiyor. Kafa bölgesine alınan ve tekrar eden darbelerin zamanla beyinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiğini kaydeden uzmanlar, her beyin sarsıntısı ya da travmanın sinir hücrelerinin zarar görmesine neden olacağanı vurguluyor. Uzmanlar bu durumun kişide unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, motor fonksiyonlarda zayıflama ve hatta kişilik değişikliklerine kadar gidebileceğinin altını çiziyor.

Ayrıca gençlerin dövüş sporlarına başlamadan önce bu tür riskleri iyi anlamaları gerektiğini ifade eden uzmanlar gençlerin, sporun getirdiği kazanımların yanında beden ve zihin sağlığına verebileceği uzun vadeli zararları da göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtiyor.