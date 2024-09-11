Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde anlamlı bir sergi açıldı. Bursa İl Kültür Müdürlüğü, Müze Pars, Downtown ve Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen sergide, Bursa’nın düşman işgalindeki ve işgal sonrası dönemine ait fotoğraflar yer aldı. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez ve sanatçı Şevval Sam katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Downtown Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Erdönmez, serginin amacını kültürel mirası ve geçmişi yeni nesillere aktarmak olarak belirtti. Erdönmez, “Sergimizde Bursa’nın düşman işgali altındaki ve işgal sonrası dönemine ait yaklaşık 30 fotoğraf ile o döneme ait Osmanlıca gazete fotoğraflarını sergiliyoruz. Bu sergi ay sonuna kadar açık kalacak,” dedi.

Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer ise, kültürel etkinliklerin bakanlığın önemli faaliyetleri arasında yer aldığını vurguladı. Özer, “Downtown sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda müzesi, kültür sanat etkinlikleri ile önemli bir merkez. Bursa’nın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla hazırladığımız bu sergiyi burada açmak bize büyük mutluluk verdi. Tüm Bursa halkını sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum,” şeklinde konuştu.