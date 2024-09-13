Doybox Bidaa, Türk gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 32. WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nda, bu yıl da ilgi odağı oldu.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da fuarda yerini alan Bidaa ürünleri, 80 ülkeden gelen 900’ü aşkın profesyonel ziyaretçiden tam not aldı. Fuarda hızlı tüketim noktaları olan “Bidaa Dükkan” konsepti ve tam otomatik çorba makineleri “Doymatikler” ile dikkat çekti. BİDAA markasıyla ve ‘Geleneğin Pratik Tadı’ mottosuyla üretilen yeni nesil hızlı tüketim ürünleri, restoranlar ve fast food işletmelerinde maliyet ve zaman avantajları sağlamasıyla öne çıkıyor. Özellikle geleneksel tatların doğallığıyla sunulması, tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Bidaa Dükkân konseptiyle, son tüketicilere 3 dakika içinde hazırlanabilen, tamamen doğal ve ev yemeği lezzetinde ürünler sunuluyor. Ayrıca, tam otomatik çorba makineleri Doymatikler, doğal ve lezzetli çorbaları 24 saat boyunca taze tutarak tüketicilere ulaştırıyor.

Doybox Bidaa’nın hedefi, Bursa’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılacak bir ‘BİDAA Dükkan’ zinciri kurmak. Bu hedef doğrultusunda adımlarını atan şirket, perakende pazarına da güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Doymatik çorba makineleri ise 24 saat boyunca sıcak çorba sunma imkânıyla hızlı tüketim noktalarında önemli bir çözüm ortağı oluyor.

Doybox Bidaa, tam otomatik çorba makineleri olan Doymatikleri de fuarda tanıttı. Uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirilen bu makineler, özellikle hızlı tüketim noktalarında pratik ve lezzetli çözümler sunarak sektörde farkını ortaya koyuyor.

Yankı Yemek A.Ş ve Doybox A.Ş CEO’su Coşkun Dönmez, tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini vurguladı. Özellikle 35 yaş altı gençlerin zamanlarının büyük bölümünü ev dışında geçirdiğini belirten Dönmez, evde yemek yediklerinde bile önceden pişirilmiş, hızlı hazırlanabilen yiyecekleri tercih ettiklerini söyledi. "Yemek sektöründe 35 yılı aşan tecrübemizle, geleneksel ev yemeği lezzetinde, tamamen doğal ve hızlı hazırlanabilen yiyecekler üretiyoruz," diyen Dönmez, Ev Dışı Tüketim (EDT) pazarında yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Coşkun Dönmez, bu yıl 3-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı’nda, 80 ülkeden gelen 900’den fazla profesyonel ziyaretçiye yeni ürünlerini ve Bidaa Dükkân ile Doymatik projelerini tanıttıklarını söyledi. Dönmez, "Tüketim alışkanlıklarının değiştiği yepyeni bir döneme girdik. Doybox Bidaa olarak bu sürece tam anlamıyla hazırız" diyerek sözlerini tamamladı.