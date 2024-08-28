Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. O sırada kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza sonrası 100 bin TL’lik maddi hasar olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi de kaza sonrası otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet etti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması" diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi.