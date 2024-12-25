Bahçeşehir Koleji’nin yenilikçi projeleriyle dikkat çeken iki öğrencisi, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford ve Johns Hopkins’e tam burslu kabul alarak büyük bir başarıya imza attılar.

İklim değişikliği ve sağlık teknolojileri alanında hazırladıkları yenilikçi projelerle dikkat çeken iki öğrenci, Stanford ve Johns Hopkins üniversitelerine tam burslu olarak eğitim görecek.

Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Emine Bengisu Gökçe Johns Hopkins Üniversitesi’nden, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Beyza Kaya, Stanford Üniversitesi’nden tam burslu olarak kabul aldı. Öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, öğrenci odaklı eğitim anlayışının bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Aslan, “Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kabullerde özellikle önem verdikleri, öğrencilerimizi de diğer adaylardan ayrıştıran sosyal sorumluluk projelerine 9’uncu sınıftan itibaren katılmalarını ve liderlik etmelerini sağlayarak öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık, çevre bilinci ve liderlik gibi niteliklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Hedefimiz, gençlerimizi dünya çapında saygın üniversitelere taşıyarak akademik ve kişisel başarılarını taçlandırmaktır” diye konuştu.

Hedef: İklim krizini çözmek

Diyarbakır Hevsel Kampüsü öğrencisi Beyza Kaya, Stanford Üniversitesi’nde çevre mühendisliği eğitimi alacak. İklim değişikliği ve adaletsizliğe karşı çözümler üretmeyi hedefleyen Kaya, “9’uncu sınıftan beri Stanford hayalimdi. Bitki stresini azaltan ve yapay gübre kullanımını düşüren bir cihaz tasarlayarak, dünyanın en parlak 100 genci arasına girdim ve ömür boyu eğitim bursu kazandım. İleride Birleşmiş Milletler’de çalışarak iklim krizine karşı insan odaklı çözümler oluşturmayı hayal ediyorum” dedi.

Kalp hastalarına umut olacak

Kemerburgaz Kampüsü öğrencisi Emine Bengisu Gökçe ise Johns Hopkins Üniversitesi’nde biyomedikal mühendislik eğitimi alacak. Kalp ritim bozukluklarının tedavisine yönelik geliştirdiği projede, tıbbi cihazların termal yönetimi üzerine yenilikçi çözümler sunan Gökçe, "Bu projeyle kalp hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefledim. Johns Hopkins’te alacağım eğitimle sağlık teknolojileri alanında çözümler geliştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.