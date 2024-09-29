İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları sonucu ortaya çıkan insani kriz sonrası, Dünya Doktorları Derneği’nin de dahil olduğu Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, acil durum müdahalesi başlattı. Dünya Doktorları Lübnan’daki insani krize karşı ateşkes çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, İsrail ordusunun Beyrut ve Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılar sonrası acil ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Doktorları Derneği’nin de dahil olduğu Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası bölgede giderek tırmanan şiddetin yarattığı insani krize dikkat çekerek acil durum müdahalesi başlattı.

Dünya Doktorları Derneği Kurucu Başkanı Hakan Bilgin, yaşanan çatışmaların bölge halkı üzerindeki yıkıcı etkilerine işaret ederek, insani müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti. Bilgin, yaptığı açıklamada, "Lübnan’da giderek kötüleşen insani kriz karşısında sessiz kalamayız. İsrail’in saldırıları, binlerce sivilin hayatını tehlikeye atıyor ve bu durum kabul edilemez. Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, sahada tıbbi ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor, yerinden edilen insanların temel sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak için aralıksız çalışıyor" dedi.

İsrail'in son günlerde Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını vurgulayan Bilgin, "Dünya Doktorları Derneği olarak bir parçası olduğumuz Uluslararası Dünya Doktorları Ağı, bu ağır krize karşı sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Örgüt, temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipman desteğini sunmak için Lübnan Sağlık Bakanlığı’yla yakın iş birliği içerisinde" dedi. Bilgin, saldırıların özellikle Lübnan'ın güneyinde ciddi bir göç dalgasına neden olduğuna ve bu göçün hâlihazırda yetersiz olan sağlık sistemini daha da zayıflattığına dikkat çekerek, bu durumun yardım kuruluşlarının çalışmasını ciddi anlamda zorlaştırdığını belirtti.

İNSANCA YAŞAMA HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Bilgin, "Çatışmalarda sivillerin korunması esastır ve tüm taraflar bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelidir. Sağlık personelinin güvenliğini sağlamak ve insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için gereken tüm önlemlerin alınması hayati önemdedir" ifadelerini kullandı. Uluslararası Dünya Doktorları Ağı’nın, Lübnan’da hem sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak hem de psikososyal destek sunmak amacıyla mobil sağlık ekipleriyle sahada aktif rol aldığını ifade eden Bilgin, yerel sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışan ekiplerin bölgedeki sağlık sisteminin desteklenmesi için gerekli tıbbi ekipman ve ilaç teminini de sağladığını kaydetti. Bilgin, "Lübnan'daki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Sahada acil ihtiyaçların karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz, ancak sürdürülebilir bir çözüm için tüm tarafların derhal ateşkesi sağlaması gerekiyor" dedi.