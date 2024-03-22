Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Manyas İstiklal İlkokulunda bir tören düzenlendi. Dünya ormancılık gününde öğrencilere yüzlerce fidan dağıtıldı.

Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Erek ve Orman İşletme Şefi Mustafa Şen katıldığı törende öğrencilere ormanlarını önemi, yaşamımızda ki yerleri ve korunması ile fidan dikimleri konusunda sine vizyon gösterisi gerçekleştirildi. Bilgilendirme sonrası öğrencilere günün anısına hediyeler verilirken, okulun bahçesinde kurulan stantta da çam, manolya, akağaç ve defnelerden oluşan 600 adet fidan tüm öğrencilere dağıtıldı.