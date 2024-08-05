İMOSPAK Başkanı Varol Aydın Dünya Pazarlamcılar gününü kutladı. Aydın şu ifadeleri kullandı:

Genel bir tanim olarak pazarlama; müsterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu cerçevede hizmetlerin nasil tasarlanip

sunulabilecegini planlama islemi oldugunu pazarlarla iliski kurmak,

insanlarn gereksinimlerini doyurmak amaciyla degisimi gerceklestimek"

seklinde tanimlamaktadir.

Bu anlamli günde tüm arkadaşlarımızın gününü en icten dileklerimle kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim

İMOSPAK BAŞKANI

Varol AYDIN