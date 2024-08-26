Bursa'da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporunda önce Türkiye, ardından Avrupa şampiyonlukları kazanan ikiz kardeşler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'da düzenlenen dünya şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Milli takımla gittikleri şampiyonada Türk bayrağını dalgalandıran genç sporcular, memleketlerine döndüklerinde coşkulu bir karşılama töreniyle onurlandırıldı.

Burak Coşkun, 15 yaş altı 60 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu olurken, sağ kolda dünya üçüncülüğünü elde etti. İkizi Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kilogramda sağ kolda dünya ikincisi oldu. Aynı takımda yer alan bir diğer sporcu Raşid Mavigil, 18 yaş altı 55 kilogramda sol kolda dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonadan yurda dönen genç sporcular için Bursa otogarında sürpriz bir karşılama düzenlendi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Burak, Berat ve Raşid’e, büyük bir coşkuyla çiçekler takdim edildi. Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıran gençler, başarılarıyla Bursa'yı ve Türkiye'yi gururlandırdı.