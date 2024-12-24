

Gastronominin büyük önem kazandığı günümüz dünyasında unutulmaz tatlarda oylanmaya başlandı. Dünyanın 170 ülkesinde en çok beğenilen yemekler yayınlanan bir listeyle kamuoyuna duyuruldu.

TasteAtlas 11 bin 258 yemek türü için oy kullanan 367 bin 847 kişi arasında yaptığı değerlendirmelerin sonucunda en çok beğenilen 100 yemeğini dünyanın en iyileri olarak açıkladı.



Dünya mutfağının tanıtılması açısından oldukça değerli olan araştırma sonuçlarına göre, Türk mutfağından 7 yemek türü “Dünyanın En İyi 100 Yemeği” listesine girmeği başardı.

Dünya mutfaklarının yanı sıra yerel mutfak yemeklerinin de listeye girmeyi başardığı değerlendirmeler 5 puan üzerinden yapıldı.

İSKENDER KEBABI 26. SIRADA

Muğla Milas yöresinin meşhur Çökertme Kebabı 4,64 puan alarak “Dünyanın En İyi 100 Yemeği” listesinde 7. sırada yer aldı.

Erzurum yöresine ait Çağ Kebabı 4,60 puan alarak listede 9. sırada,

Bursa’nın enfes lezzeti olan İskender Kebabı 4,53 puanla 26. sırada,

Balıkesir’in süt kuzularıyla meşhur olan Kuzu Şiş 4,53 puanla 28. sırada,

Adana’nın dillere destan Adana Kebabı 4,50 puanla 47. sırada ,

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hünkar Beğendi 4,50 puanla 51. sırada,

Sakarya mutfağının lezzetlerinden olan Islama Köfte 4,49 puanla 59. sırada yer buldu.



LİSTEDE HANGİ İŞLETMELER ÖN PLANA ÇIKTI

TasteAtlas’ın yaptığı değerlendirmelerde Dünya Mutfağı yemeklerinin en çok beğenilen işletmelerine yönelik bilgilerde verildi.

Buna göre Listede 7. sırada yer alan Çökertme Kebabının en iyi yapıldığı işletmeler arasında Muğla Bodrum’da yer alan Otantik Ocakbaşı, Dükkan No 10 ve Musto Bistro gösterildi.



Listede 9. sırada yer alan Cağ Kebabını en iyi yapan işletmeler arasında ise, İstanbul Fatih’deki Şehzade Cağ Kebap, İstanbul Maltepe’de ki Yaşar Usta Cağ Kebap Salonu ve Erzurum’da yer alan Gel Gör Cağ Kebap salonu gösterildi.



Listede 26. sırada yer alan İskender Kebabını en iyi yapan işletmeler arasında Bursa’da Kebapçı İskender Teyyare, İstanbul Fatih’de yer alan Kasap Osman, İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Kebapçı İskender Yavuz ve İskenderoğlu Beşiktaş işletmeleri gösterildi.



Listede 28. sırada yer alan Kuzu Şişi en iyi yapan işletmeler arasında İstanbul Şişli’de ki Tatbak, Antalya’da ki Hasanağa Restoran ve Yemenli Meyhanesi gösterildi.



Listede 47. sırada yer alan Adana Kebabını en iyi yapan işletmeler arasında İstanbul Şişli’de ki Adana Ocakbaşı, İstanbul Beyoğlu’nda Zübeyr Ocakbaşı ve Kebapçı Enver Usta gösterildi.



Listede 51. sırada yer alan Hünkar Beğendiyi en iyi yapan işletmeler arasında ise İstanbul Beyoğlu’nda yer alan işletmeler Hacı Abdullah ve Karaköy Lokantaları ile İstanbul Beşiktaş’da Etiler Hünkar Lokantası gösterildi.



Listede 59. sırada yer alan Islama Köfteyi en iyi yapan işletmeler arasında ise Adapazarı’nda yer alan Tunatan Tesisleri Serdivan ve Köfteci Mustafa ile İstanbul Kadıköy’de ki Ako Ahmet Usta işletmeleri gösterildi.