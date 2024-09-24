ABD Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan ‘“World Top %2 Scientists List 2023”ün sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, BTÜ’den 7 akademisyen, “dünyanın en iyileri” arasına adını yazdırma başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan “World Top %2 Scientists List 2023” (Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi) yayınlandı. Bilim dünyasında önemli bir etki yaratan araştırmacıların sıralamasını belirleyen liste; atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi gibi değişkenler ele alınarak hazırlandı. Bu kapsamda yıllık çalışmaların temel alındığı sıralamada, dünyadan 223 bin 152, Türkiye’den 1518 akademisyen yer aldı. Bursa Teknik Üniversitesinden ise 7 akademisyen %2’lik sıralamaya girme başarısı gösterdi.

2023 yılında gerçekleştirilen akademik çalışmaların belirleyici olduğu yıllık etki listesinde, Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş, Prof. Dr. Gökhan Gece, Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah, Prof. Dr. Orhan Taner Can, Prof. Dr. Deniz Uçar, Prof. Dr. Abdullah Emin Akay ve Prof. Dr. Temel Sarıyıldız yer aldı.

KARİYER BOYU BAŞARIDA 2 AKADEMİSYEN

Bilim insanlarının tüm akademik kariyeri boyunca yaptığı çalışmaların dikkate alındığı “Yazarların Kariyerine Göre Sıralaması”nda Türkiye’den 1173 akademisyen yer aldı. BTÜ’den bu sıralamaya Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş ve Prof. Dr. Gökhan Gece girme başarısı göstererek, kariyerlerini büyük bir başarıyla geçirdiklerini kanıtlamış oldu.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN TEBRİK

Sırlamaya girme başarısı gösteren tüm akademisyenleri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Geçtiğimiz yıl açıklanan listede 6 akademisyenimiz bulunurken, bu yıl ise 7 akademisyenimizin ‘en iyiler’ arasında yer almasının gururunu yaşıyoruz. Akademik kadrosunun kalitesi tartışılmaz olan BTÜ’nün bu iddiası, açıklanan verilerle dünya çapında bir kez daha kanıtlanmış oldu. 2023 yılı ve kariyer boyu verilerine dayanan bu prestijli listede olan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum” dedi.