Dünyaca ünlü bilim insanlarının, akademik çalışmaları ve önemli projeleriyle ödüllendirileceği bu prestijli programın tanıtım toplantısı, Tarihi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birliğin Genel Sekreteri Cemal Akkuş, Artvin Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Edip Ali Demirbaş ile Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Saymanı Recai Eyi de katılım sağladı.

Türkiye'nin bilimde öncü bir ülke olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olan etkinlik, Türk Dünyası'nın farklı coğrafyalarından gelen bilim insanlarını bir araya getirerek yeni iş birliklerinin ve hedef birlikteliğinin oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Birlik Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, etkinliğin geçmişte Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi'nden sonra Bursa'da yeni bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Türk Dünyası'nın bilim insanları, başarılarıyla bilim tarihine yön veren ünlü Türk bilim insanları adına verilecek olan ödüllerle taçlandırılacak.

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birlik Genel Sekreteri Cemal Akkuş ise Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek ödül töreninde 29 farklı alanda ödül sahiplerini bulacaklarını vurguladı.

Bu ödüllerin "Geçmişe Saygı, Geleceğe İlham" temasıyla gelecek nesillerin bilim alanındaki özgüvenini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Akkuş, programın Türkiye’de bir ilke sahne olacağını vurgulayarak, "Etkinlik, bir insan ve bir insansı robot tarafından birlikte sunulacak" dedi. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da programa davetliler arasında yer aldığını ifade etti.