Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden bir emlak işletmesine geçen hafta yaptığı denetimde 100 bin TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Fahiş zamlara yönelik işletmeleri sıkı takibe alan Ticaret Bakanlığı, emlak işletmelerini merceğine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artışı yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi. Her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere, toplamda 11 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulanmasına başlandığını açıklayan Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edileceğini kaydetti.

Bakanlık, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.