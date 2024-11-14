Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ilçe ziyaretleri kapsamında Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip yerinde incelemelerde bulundu. DÜZCE (İGFA) - Akçakoca Devlet Hastanesi'nin mevcut durumu hakkında bilgi alan Yılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sonay Kıvrakdal’dan bilgi aldı.

Hastanede görev yapan sağlık personeli ile bir araya gelerek sohbet etti ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Akabinde hastane acil servis ve poliklinik hizmet alanlarını gezen Dr. Yılmaz, hastanede tedavi gören vatandaşlar ile de bir süre sohbet gerçekleştirip, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.