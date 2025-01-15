Belgeselde, bu iddiaları dile getiren ve 15 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, sistemdeki açıklardan nasıl yararlandığını anlattı.

Söz konusu iddiaların sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak durumun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık, e-Nabız platformundan bugüne kadar hiçbir veri sızıntısının yaşanmadığını ve sistemin güvenliğinin en üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."