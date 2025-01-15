15 Ocak 2025 sabahında Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları şu şekilde belirlendi:
- Gram Altın: Alış 3.049,35 TL, satış 3.082,40 TL.
- 14 Ayar Altın: Alış 1.656,48 TL, satış 1.687,28 TL.
- Çeyrek Altın (Yeni): Alış 4.996 TL, satış 5.030 TL (%0,12 artış, 6 TL yükseldi).
- Çeyrek Altın (Eski): Alış 4.904 TL, satış 4.953 TL (%0,12 artış, 6 TL yükseldi).
- Yarım Altın: Alış 9.992 TL, satış 10.060 TL.
- Tam Altın: Alış 19.922 TL, satış 20.037 TL.
Uluslararası piyasada ons altın fiyatı sabah saat 10:00 itibarıyla 1.137 dolar olarak kaydedildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ