Gelir İdaresi Başkanlığı e-Tebligat uygulaması ile 2016 yılından bugüne kadar 166,5 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edilirken, bu sayede sadece posta masraflarından 9 milyar TL tasarruf sağlandı. Yapılan yeni çalışma ile ülkemizde e-Tebligat’ın kapsamı, sıfır araç alanları da içine alacak şekilde genişletiliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de dijital dönüşüm araçları, kullanıcılarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaya devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Tebligat uygulaması ile 2016 yılından bugüne kadar 166,5 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edilirken, bu sayede sadece posta masraflarından 9 milyar TL tasarruf sağlandı.

Hayata geçirilen yeni çalışma ile ülkemizde GİB e-Tebligat uygulamasının kapsamı, sıfır araç alanları da içine alacak şekilde genişletiliyor. Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin e-Defter’e geçişi zorunlu hale geliyor. Bu çalışma ile 720 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter sistemine, yaklaşık 1 milyon mükellefin daha dahil edilmesi hedefleniyor. TÜRKKEP’e göre; atılan bu dijitalleşme adımları, mükelleflerin iş yükünü azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda doğanın korunmasına da katkı sunacak.

OLCAY YILDIZ: “MÜKELLEFLERİN DİJİTAL DÜNYAYA ENTEGRASYONU ARTACAK”

GİB e-Tebligat ve e-Defter uygulamalarının kullanımının önemi hakkında açıklamalarda bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Ülkemizin dijital dönüşüm süreci her geçen gün daha da hız kazanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre; e-Defter ve e-Tebligat uygulamalarının genişletilmesi, mükelleflerin dijital dünyaya entegrasyonunu artıracak ve bürokratik süreçleri önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu tür dijital adımlar, iş süreçlerinin daha verimli yönetilmesini sağlarken; aynı zamanda hem mükelleflerin iş yükünü hafifletiyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşımı teşvik ediyor" dedi.

E-dönüşümün Türkiye’deki pazar lideri TÜRKKEP olarak, biz de ülkemizin dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynadıklarını belirten Yıldız, "Adalet Bakanlığının UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ile tam entegre olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemimizle, mükelleflerin e-Tebligatlarını KEP üzerinden hızlı ve yasal bir şekilde alabilmelerini ve yanıt verebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, e-Defter hizmetimizle, defter kayıtlarının dijital ortamda güvenli bir şekilde tutulmasını, saklanmasını ve gerekli durumlarda kolayca erişilebilmesini sağlıyoruz. Bu çözümler tıpkı diğer e-dönüşüm çözümlerimiz gibi zaman ve maliyetten ciddi oranda tasarruf sağlarken, kâğıt ve lojistik ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. İş süreçlerini dijitalleştirerek verimliliğini artırmak isteyen ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemek isteyen tüm mükellefleri, TÜRKKEP’in avantajlarla dolu dünyasına davet ediyorum” diye konuştu.