E-ticaret platformu Hepsiburada, Kurban Bayramı kampanyasıyla elektronikten modaya, süpermarketten ev & yaşam ürünlerine kadar birçok ürünü kullanıcılara indirimli sunduğunu açıkladı.

Hepsiburada bayram kampanyasını duyurdu. Kampanya ile kullanıcılar, elektronikten modaya, süpermarketten ev & yaşam ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle bayram hazırlıkları tek platformda tamamlayabiliyor. E-ticaret platformu kampanyaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

’’Kadın, erkek ve çocuklar için giyim koleksiyonları bayram şıklığını tamamlayan seçenekler sunuyor. Klasik ve modern tarzları bir araya getiren markalarda sepette indirimler uygulanırken, dünyaca ünlü ayakkabı ve çanta markalarında avantajlı fiyatlar da kampanya kapsamında yer alıyor. Bayramda aileleri bir araya getiren sofralar için mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere, küçük ev aletlerinden sofra takımlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Seçili ürünlerde indirimlere ek kupon fırsatı dikkat çekiyor. Bayram ruhunu yansıtan geleneksel ikramlıklar da sofralarda yerini alıyor. Şeker, çikolata, lokum ve kahve gibi ürünlerde sunulan kampanyalar, hem misafir ağırlamalarını hem de bayram ziyaretlerine uygun hediye seçeneklerini kolaylaştırıyor. Akıllı telefonlar, kulaklıklar, televizyonlar ve akıllı saatler gibi birçok teknolojik üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Seçili telefon aksesuarlarında sepette indirim gibi kampanyalarla teknolojik ürünlere erişim kolaylaşıyor. Bayram öncesi temizlik hazırlıkları için deterjan, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde cazip kampanyalar bulunuyor. Seçili ürünlerde belli bir miktar üzeri alışverişlerde indirim, "2 al 1 öde" gibi fırsatlar temizlik alışverişlerini daha hesaplı hale getiriyor.

Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri bayram sofralarıyla buluşuyor. Ordu’dan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin fındıklı ve sade süt reçellerinden, Düzce Konaklı Köyü Kadınları Kooperatifi’nin glutensiz un çeşitlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, kadın kooperatiflerinin geleneksel yöntemlerle ürettikleri yöresel ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşılabiliyor.

Bayrama özel dijital hediye kartları

Geleneksel hediyelerin yerini dijital çözümler alırken, Hepsiburada’nın sunduğu dijital hediye kartları hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için esnek ve pratik bir alternatif sunuyor. Dijital hediye kartları, toplu alımlarda kurumsal müşterilere özel indirim avantajlarıyla sunuluyor’’