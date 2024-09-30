Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı’nın forma tanıtımı ve yeni forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Gerçekleştirilen basın lansmanıyla duyurulan iş birliği anlaşması gereğince, Eczacıbaşı Dynavit’in maç esnasında giyeceği formaları, maç öncesi ve antrenman kıyafetleri ile seyahatlerinde kullanacakları ürünleri Decathlon sağlayacak. İstanbul Modern Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, sponsor firmanın Türkiye CEO’su Philippe Debray, Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanları Simge Aköz, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı ve Yaprak Erkek katıldı.

Bu anlaşmanın sadece sponsorluk anlaşması olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Debray, “Bunu uzun soluklu bir anlaşma olarak görebilirsiniz. Logolarımız bile benziyor. Renklerimizde mavi ve beyaz var. Bu bile birlikte yola çıkmamızda bir işaret olabilir. İki şirket, bu işe sadece iş olarak bakmıyor. İki taraf içinde spor işten ziyade bir tutku gibi” ifadelerini kullandı.

Spor dünyasında ve mağazacılık anlamında geniş bir ağa sahip olan bir firma ile sponsorluk imzaladıklarını belirten Ali Atalık da, “Bu yolda bize eşlik eden tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Kulübümüze ait resmi ürenler mağazalarda satışa sunulacaktır. Amacımız sadece sporcu yetiştirmek değil, değerli rol modeller yetiştirmektir. Yeni başarıla imza atacağız. Sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.