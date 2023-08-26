Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan’daki yangın nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapatılan İpsala Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'ye bağlı İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri ve Genel Sekreteri Cüneyt Altınbaş tarafından karşılanan Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Kara Hudut Mülki İdare Amiri İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ’den bilgi aldı.

Bölgenin durumu ve hakkında bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Ticaret Borsasının yerli ve milli aracı Togg'da incelemelerde bulundu.