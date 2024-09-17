Edirne’nin İpsala ilçesinde Çeltik Hasat Şenliği’nde çiftçilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir üreticinin Trakya şivesiyle “zorla beya" diyerek pazarlık yaptığı samimi diyalog çevredekileri gülümsetti.

Edirne’nin İpsala ilçesinde 2024 yılı Çeltik Hasat Şenliği’nde çiftçilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Trakya şivesiyle fiyatların biraz daha yükselmesini talep eden çitçiyle aralarında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Çeltik fiyatlarının arttırılması konusunda Bakan Yumaklı’dan destek isteyen üretici "zorla beya" diyerek fiyatın bir iki lira daha üste çıkmasını talep etti. Bakan Yumaklı ile Trakyalı çiftçinin arasında geçen samimi diyalog günün en sıcak görüntüsü oldu.

Daha sonra kullandığı biçerdöver ile ilk çeltik hasadını gerçekleştiren Yumaklı, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Ayrıca Bakan Yumaklı, 2024 yılında çeltik üretiminde 980 bin ton rekolte beklediklerini ve çeltiğin yüzde 75’ini bu topraklarda üretmiş olacaklarına belirtti.