Edremit’in tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak tanıtmayı hedefleyen "Edremit’in Kültür Elçileri Projesi" başladı. Proje kapsamında çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği’nce yürütülen "Edremit’in Kültür Elçileri Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri başladı. Kazdağları Allia Thermal Health Spa Hotel’deki projenin açılış toplantısına Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Meclis Üyesi Yılmaz Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Rasim Girgin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin katıldı.

Toplantıda proje detayları, amaçları ve Edremit’e sağlayacağı katkılar ele alındı. Edremit’in tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak tanıtmayı hedefleyen proje kapsamında çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okul müdürlüklerine yapılan duyuru ile başvuruda bulunan 40 öğretmene, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve Antandros Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat ile kazı ekibi üyesi Prof. Dr. Yasemin Polat tarafından Antandros’un arkeolojik çalışmaları, tarihi ve mitolojik öyküleri anlatılacak.

Ayrıca, Balıkesir Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl "Kazdağı Bitkileri", Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan "Kazdağı Milli Parkı ve İda Madra Jeoparkı" konularında sunum yapacak. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü, arkeolog Aytekin Yılmaz ise "Balıkesir İlinin Kültürel ve Doğal Miras Varlıkları" konusunda bilgiler verecek.

Yetkililer, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür projelerin büyük önem taşıdığını vurgularken, katılımcılar da projeye olan desteklerini dile getirdi.