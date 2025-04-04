İstanbul Esenyurt’ta kadın yolcuyu tokatlayıp saçını çeken taksi şoförü yakalandı.

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda geçtiğimiz günlerde iddiaya göre, taksiye binen iki kadın ile şoför arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede yolculardan birinin küfür etmesiyle büyüyen tartışmada taksici, ön koltuktaki kadına saldırmıştı. Kadının küfür etmesi üzerine önce tokat atan ardından ise saçını çeken taksici, kadınları araçtan indirmişti.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli taksi sürücüsü M.D. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Şüpheli "kasten yaralama, tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.