Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, belediye meclis üyeleri ve ilgili ekiplerle birlikte düzenlenen toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu.

Toplam 130 dönümlük alanı kapsayan ve bölgenin değerini artırması beklenen kentsel dönüşüm projesinin detayları masaya yatırıldı. Proje kapsamında mevcut yapı stokunun yenilenmesi, modern ve yaşanabilir bir kent dokusunun oluşturulması hedefleniyor.

Toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hep daha iyisi için ortak akılla çalışmalara devam edeceğiz. Hayata geçireceğimiz bu dönüşümle bölgeye değer katmayı ve vatandaşlarımıza daha iyi yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Yetkililer, sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütüleceğini belirterek, kentsel dönüşümle ilgili halkın bilgilendirileceğini ifade etti. Edremit Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların en kısa sürede başlaması planlanıyor.