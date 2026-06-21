Doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen etkinliğe, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, akademik personel, öğrenciler, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Elkıran’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, lavantanın tarih boyunca farklı alanlarda kullanımı, kültürel mirastaki yeri, sağlık açısından faydaları, tarımsal üretimdeki önemi ve ekonomik değeri ele alındı. Katılımcılara lavanta ve aromatik bitkiler hakkında kapsamlı bilgiler aktaran Elkıran, bu bitkilerin hem sağlık hem de kırsal kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar, lavanta bahçesini gezerek bitki hakkında yerinde bilgi alma fırsatı buldu. Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.