Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Ala, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi. TOKİ konutlarına kadar yaklaşan yangın sonrası yapılan ziyarete Ala’nın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa milletvekilleri de katıldı. Yangın bölgelerinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Ala, Türkiye’nin ve Bursa’nın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti. Bursa’nın kuzey ve güney kesimlerinde yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirten Ala, Gürsu ve Kestel’de soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ancak zaman zaman yeniden alevlenmelerin yaşandığını söyledi. Tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını dile getiren Ala, devlet kurumlarının uyum içinde hareket ettiğini, vatandaşların da büyük duyarlılık gösterdiğini vurguladı. Çevre illerden gelen gönüllülerin katkılarını da hatırlatan Ala, yangına destek için gelen üç vatandaşın kazada hayatını kaybettiğini belirtti. Bolu’dan yangın söndürmeye destek için gelen bir kişinin, Bursa’dan aldığı iki kişiyle dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Ala, derin üzüntü yaşadıklarını söyledi. Devlet ve milletin birlikte mücadele ettiğini belirten Ala, dağlık bölgelerdeki yangınlara müdahalelerin de hızla sürdüğünü ifade etti. Resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ala, vatandaşların yalnızca valilik, bakanlıklar ve ilgili kurumların açıklamalarına güvenmeleri gerektiğini, ihbar ve taleplerini de doğrudan resmi birimlere iletmeleri gerektiğini söyledi. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Ala, milletin başı sağ olsun dedi ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA