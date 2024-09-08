Kıbrıs Barış Harekatı'nda Esir Düşen Gazeteci Cengiz Kapkın Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından esir alınan ve yıllarca gazetecilik kariyerine devam eden Cengiz Kapkın, Bodrum'da hayatını kaybetti. Kapkın'ın vefatını duyuran tecrübeli gazeteci Faik Kaptan, Hürriyet gazetesinde Kapkın'ın ölümüne ilişkin herhangi bir haber yapılmamasına sitem etti.

"UĞRUNA ESİR DÜŞTÜĞÜ HÜRRİYET, TEK SÜTUN HABERİNİ YAZMADI"

Faik Kaptan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 1970'li yılların ünlü foto muhabiri olan Cengiz Kapkın’ın vefatını ve sessizce yapılan cenaze töreni ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde herhangi bir haber bulunmamasını eleştirdi. Kaptan, Kapkın'ın uzun yıllar çalıştığı gazetenin, onun ölümüne gereken önemi göstermediğini vurguladı.