EFT olarak bilinmekte olan Elektronik Fon Transferi en çok kullanılan para transfer işlemlerinden bir tanesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. EFT işlemlerini kısaca anlatmak gerekirse; farklı banka hesapları üzerinden farklı banka hesaplarına yapılmakta olan para gönderme – alma işlemi olarak tanımlanabilmektedir.

Aynı banka hesapları üzerinden yapılmakta olan para transferi işlemine havale denilmektedir. Yani EFT işleminde farklı banka hesapları üzerinden işlem yapılırken havale işlemlerinde aynı bankanın farklı hesapları üzerinden işlemler yapılmaktadır.

EFT işlemleri kapsamında genel olarak yerel bankaların şubeleri, internet ve mobil bankacılık kanalları kullanılmaktadır. Ancak her bankanın EFT işlemlerinin şartları ve koşulları farklılık gösterebilmektedir. EFT işlemleriyle yapılmakta olan transferlerde IBAN ya da hesap numaraları kullanılarak karşı bankanın hesabına ara gönderilmektedir. IBAN numarası kullanılarak yapılan para transferlerinde hesap bilgileri içerisinde yazmakta olan 32 haneli IBAN numarasının yanı sıra alıcının adı ve soyadı, gönderilecek tutar ile açıklama bilgisinin doldurulması zorunludur.

Hesap numarasıyla yapılmakta olan EFT işlemlerinde de alıcı şube kodu, hesap numarası, ad – soyad bilgileri ile tutar bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Mobil bankacılığın aktif olarak kullanılmakta olduğu EFT işlemlerinde internet bankacılığı ve şubeler üzerinden anında gerçekleştirilebilmektedir. EFT bilgilerinin doğru girilmesiyle bankanın EFT saatleri içinde yapılan tüm işlemler herhangi bir aksaklık olmadan tamamlanmaktadır.

Banka EFT Saatleri Kaça Kadar

EFT saatleri kaça kadar diye sorulacak olursa; genellikle EFT saatleri 09.00 ile 17:00 arasında olduğunu söylemek mümkündür. Ancak günümüzde bir takım bankalar bu saatler haricinde işlemler gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu saatlerin haricinde 08:00 ile 17:00 arasında hizmet veren bankalar da bulunmaktadır. Tüm bankalarda havaleler günün her saatinde yapılabilmekteyken, EFT işlemleri sadece belirlenen bu saatler içerisinde ve hafta içlerinde yapılmaktadır. Hafta sonu yapılmış olan tüm EFT’ler ilk iş günü saati içinde gerçekleşmektedir.

Banka EFT Saatleri