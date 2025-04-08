Marmara Bölgesi’nde prim potansiyelinin doyuma ulaştığı dönemde, Ege Bölgesi ılıman iklimi, ulaşım yatırımları ve stratejik avantajlarıyla öne çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yapılan araştırmalar, yatırımcıların yüzde 92’sinin arsayı gayrimenkulün en kârlı yatırım aracı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Ayrıca yüzde 80’den fazlası, gelecekteki yatırımlarında yine arsayı tercih etmeyi planlıyor. Bu eğilim, özellikle Ege Bölgesi’ni cazip hale getiriyor.

AYDIN SÖKE: DEĞER KAZANAN BİR MERKEZ

Aydın, Kuşadası ve Didim gibi turistik bölgeleriyle tanınsa da, tarım, turizm ve eğitim alanındaki yatırımlarla da dikkat çekiyor. Son 10 yılda 300 binden fazla gayrimenkul satışının gerçekleştiği ilde, yıllık ortalama 28-35 bin konut el değiştiriyor.

Kuşadası ve Didim’in ardından Söke, Nazilli ve Efeler gibi ilçeler, hem konut hem de arsa yatırımlarında yükselişe geçiyor.

Söke, stratejik konumu ve sunduğu yaşam kalitesiyle gayrimenkul piyasasında adından söz ettiriyor.

Tarım ve turizmle ekonomik canlılığını koruyan ilçe, büyükşehirlere, ana ulaşım hatlarına ve tatil bölgelerine yakınlığıyla avantaj sağlıyor. Kuşadası’na 15 dakika, Didim’e ise 40 dakika mesafede yer alan Söke, hem yaşam hem de yatırım için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Eğitim, sağlık ve perakende gibi sektörlerdeki yatırımların da etkisiyle Söke, küçük ilçelere kıyasla daha hızlı bir gelişim gösterirken uzmanlar, bölgenin sunduğu fırsatların ve değer artış potansiyelinin, Ege’yi gayrimenkul yatırımı için yeni bir merkez haline getirdiğine dikkati çekti.