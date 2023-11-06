Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde de daralma göstermiştir. Beklentiler düşük talebin bir dönem daha devam edeceğine işaret etmektedir. IMF'e göre Almanya'nın bu yıl yüzde 0.5 daralması, Euro bölgesi ortalama büyüme oranını yüzde 0.7 olması şeklindedir.

"TARİHİN EN YÜKSEK EKİM AYI DEĞERİNE ULAŞTIK"

Bütün zorluklar rağmen temmuz ayında başlayan ihracatımızdaki aylık yükseliş ağustos ve eylül ayında devam etti, ekim ayında da yükselişini sürdürdü. Ekim ayında ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar 900 milyon dolara ulaşmıştır.

Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. Temmuz ayında en yüksek temmuz ayı, ağustos ayında en yüksek ağustos ayı, eylül ayında en yüksek eylül ayı, ekim ayında en yüksek ekim ayı ihracat rakamlarına ulaştık.