Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ekonomik kriz nedeniyle başta kentsel dönüşüm olmak üzere belediyenin birçok yatırımının yapılamadığını söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes DUYSUN

ÇANAKKALE (İGFA)- Herkes Duysun ekibi, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ı ziyaret etti.

4 dönemdir Çanakkale Belediye Başkanlığı yapan Ülgür Gökhan, yeni dönemde aday olursa projesi biten fakat ekonomik krizden dolayı faaliyete geçemeyen bina ve sosyal tesisleri yenileyeceğini söyledi.

Adayların belirlenmesi noktasına henüz gelinmediğini söyleyen Başkan Gökhan, "Bu döneme kadar Çanakkale’nin tüm altyapı sorunlarını çözdük. 2 tane atık su arıtma tesisi yaptık. Avrupa Birliği projesiyle ve geri dönüşüm tesisi ile beraber, çöp depo alanı yaptık. Çeşmelerimizden içilebilir su akıyor. Sahillerimizi, kordonlarımızı ve plajlarımızı halkın hizmetine sunduk. Çanakkale içinde 3 yerde denize girilebiliyor. Park alanlarımızı çoğalttık. Alt yapısını iyileştirdik, tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu kanallarının büyük çoğunluğunu tamamladık. Kentimizi kültürel ve sosyal anlamında geliştirme noktasındayız. Son olarak ise ‘Yeşil bina’ olarak tabir edilen belediye binamızı yaptık. Gün ışığından en üst seviyede faydalanan, üstünde güneş enerji sistemi olan, yağmur sularının toplanıp yeniden kullanıldığı bir sisteme sahip olan ve malzemelerin hepsinin çevreye duyarlı olduğu bir bina yaptık. Bundan sonraki süreçte yeniden göreve talip olursam, ekonomik krizden dolayı yapamadığımız binalarımız ve Kordon’da sosyal tesislerimiz var, onları yenileyeceğim. Hepsinin projesi hazır, yapımı bekleniyor. Sosyal konutlar depreme dayanıksız, onların bir kentsel dönüşüm sürecinin başlaması lazım. Bu tür üst yapı yatırımlarını yapmak durumundayız. Bunlarla ilgili projelerimiz olabilir. Kenti turizm ve eğitim kenti olarak hazırlamak üzere her türlü çabayı göstereceğiz. Hedefimiz bunlardır" diye konuştu.

https://youtu.be/VbGM_hbMTw4

“1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN TURİZME KATKILARINI GÖRÜYORUZ”

Çanakkale’de gezilecek yerlerin sayısının fazla olması sebebiyle yoğun ziyaret olduğunu belirten Başkan Gökhan, “Köprünün katkılarını görüyoruz. Çanakkale’ye yoğun bir insan gelişi görüyoruz. Bir kısmı gelip kalanlar, bir kısmı ise geçerken uğrayanlar. Köprü ile yol yakınlaştı ve insanların kenti gezmek için zamanı var. Aynalı çarşımız, Troya müzemiz ve kalemiz gibi görülmesi gereken yerlerimiz var. Bunun reklamını yapmak için biz de çaba gösteriyoruz. Üniversite ile işbirliği yapma çabası içerisindeyiz. Dışarıdan gelen misafirlerin çoğalması ve burada kalış sürelerinin uzatılması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.