Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu olay hakkında farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti. Demirtaş, “Milyonlarca dolarlık bir işletme neden binde bir oranında domuz eti kullansın? Acaba bu durum, işletmeyi ucuza kapmak isteyen mafyavari grupların bir planı mı?” sorularını yöneltti.

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş ise iddiaları bir ‘kumpas’ olarak nitelendirirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da işletmeyi taklit ve tağşiş listesine ekledi. Bu listede, sadece Ankara’daki değil, Bursa’daki şubelerinde de domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Demirtaş, işletmenin maliyetinin 5000 birim olduğunu ve bunu 4950 birime düşürmek için böyle bir riski almayacağını belirtti. Demirtaş açıklamasında " Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum. Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın?. Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner. Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi? Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi? Bir düşünelim isterim!…" ifadelerini kullandı.