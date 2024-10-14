Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sebebiyle hareket ederek yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka otomobil yola çıkan araca çarptı.

Yaşanan kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DRJ 482 plakalı otomobilin sürücüsü, aracının el frenini çekmeden akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Bu sırada hareket ederek yola çıkan otomobil, seyir halinde olan 34 BPP 768 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.