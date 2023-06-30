Akhisar mahallesinde elektrik çarpan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Akhisar mahallesi Gürgen sokak üzerinde ikamet ettiği evinde prize takılı telefon şarj aletini çıkartmak isteyen Aden Nur T.yi (6) bir andr elektrik çarptı. Durumu fark eden ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.