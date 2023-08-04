Altın kur oranları zirvedeki yerini bugünde koruyor. Özellikle son zamanlarda yapılan yatırımlar ile Kapalıçarşı'dan gelen alım satım verileri yatırımcılar tarafından izleniyor. Bugün altının gram fiyatı ne kadar oldu? Düşecek mi yükselecek mi? Sorularına cevap arayanlar için iki yeni tahmin ortaya çıktı. Kanada Merkez Bankası, altının onsu için 2100 doları işaret ediyor. İslam Memiş ayrıca onstaki artışın altının gram fiyatını hızlı bir şekilde destekleyebileceğini söyledi.

Yatırımcıların gözü yine altında. Dolar endeksinin son günlerde güçlenmesinin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle güçlü bir şekilde baskı altına alınan ons altının fiyatı dolar sınırı civarında hareket ediyor. yıl. hafta. Geçtiğimiz haftalarda yurt içi dolar kurundaki değerlenmenin de etkisiyle altının gram fiyatı 1750 baz alınarak bugün 1687 TL olarak değerlendi.

Gözler ABD Tarım Dışı İstihdam Raporunda

Yatırımcılar’ın gözü 15:30 da açıklanacak Temmuz ayı ABD Tarım Dışı İstihdam raporunda.

Altın tahminleri yağmaya devam ederken, yıl sonu beklentileri gösterildi. Ancak bundan önce yatırımcılar, bugün saat 15:30'da açıklanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna odaklanıyor. Temmuz ayında ekonomiye 184.000 istihdam yaratıldığı tahmin edilse de ve işsizlik oranı %3,6 gibi tarihi bir düşük seviyede kalsa da, ortalama saatlik ücretlerin düşme ihtimali olduğu unutulmamalıdır.

Altın Bugün Ne Kadar ?

Gram Altın’ın alış fiyatı 1.677,22 lira iken satış fiyatı ise 1.677,55 lira olarak piyasada yer alıyor.

Alım gücünün az olduğu Türkiye’de vatandaşlar en çok gram altın ve çeyrek altına yoğunluk veriyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerinde artması sonucu çeyrek altında da yoğunluk başladı. Peki çeyrek altın bugün ne kadar ?

Çeyrek Altın Ne Kadar ?

Çeyrek Altının alış fiyatı 2.737,00 TL iken satış fiyatı ise 2.773,00 TL olarak piyasada yer alıyor.