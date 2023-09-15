Kişiler uzun yıllar çalışmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olmasıyla emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Sigorta, emekli sandığı ya da Bağ-kur’dan emekli olan kişiler düzenli olarak her ay belirlenen günlerinde maaşlarını almaktadırlar. Kazanılmış olunan bu hak ülke genelinde hizmet vermekte olan PTT şubelerinden ve bankalardan alınabilmektedir.

Emekli vatandaşların daha iyi hizmet almalarını hedefleyen çalışmaların ardından SGK’nın yapmış olduğu düzenlemelerin sonrasında 2014 yılının Şubat ayı itibari ile emekli vatandaşların her biri maaşlarını istedikleri bankalardan alabileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun getirmiş olduğu bu düzenleme ile emekliler geçmiş dönemlerde hangi bankalar ile çalışmış ise ya da hangi bankayla çalışmak istiyor ise kendi isteği doğrultusunda o bankadan maaşını alabilme hakkına sahiptir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için belli başlı koşullar bulunmaktadır.

Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır işlemlerinde öncelikle banka değişikliği yapılmadan mevcut bankaya herhangi bir borcun bulunmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde banka borçlu bulduğu emeklinin işlemlerine olumlu yanıt vermemektedir. Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır işlemlerinde emekli aylığı ödemesi yapan pek çok banka bulunmaktadır. Bu bankalar arasında tercih yapılarak işlemlerin yürütülmesi mümkündür.

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolu Bank

Alternatifbank

Burgan Bank

Deniz Bank

Finans Bank

ING Bank

HSBC Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Tekstil Bank

Turkısh Bank

Şeker Bank

TEB

Finans Katılım Bankası

Garanti Bankası

Halk Bankası

İş Bankası

Odea Bank

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Bankası

Emekli, dul ve yetim vatandaşların emekli maaşlarını SGK’ya giderek değiştirmesi mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il ya da merkez müdürlüklerine bir dilekçe yazılması ile anlaşmalı bankalardan herhangi birinden emekli aylığını transfer edebilmektedir. Bu işlemi internet ortamında yapmak isteyenler ise; www.turkiye.gov.tr internet sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi yardımı ile giriş yapılmasının ardından site içerisinde işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bu hizmetten yararlanılabilmesi için emekli kişinin e-devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. Eğer e-devlet şifresi mevcut değilse kimlik ile birlikte herhangi bir PTT Merkezi’ne giderek 2 TL karşılığında almak mümkündür. Ayrıca PTT’den alınacak her şifre bedeli için 4 TL talep edilmektedir.