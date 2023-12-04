Ziraat Bankası, emeklilere yönelik başlattığı yeni kampanya ile milyonlarca emekliyi sevindiriyor. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya, emeklilerin maaşlarını ATM'den çekmelerini hedef alıyor ve Türk Telekom işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. İşte kampanyanın detayları…

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan bireyler, Türk Telekom işbirliğiyle özel bir pakete sahip olacaklar. Bu avantajlı paket, yurt içinde her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5 GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkını içermektedir. 12 aylık taahhüt ile sunulan bu paket, ayrıcalıklı bir iletişim deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Emekliler, kampanyadan faydalanmak için kimlikleri ile birlikte en yakın Türk Telekom bayisine başvuruda bulunabilirler. Ziraat Bankası maaş müşterisi olduklarını belgeledikten sonra özel tarifeden hemen yararlanabileceklerdir. Kampanyaya katılmak için Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesinden faydalanan ve Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler, ZIRAAT boşluk T.C. Kimlik Numarası'nı yazarak Türk Telekom'a ait 5555'e SMS göndererek ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ni arayarak kampanyaya katılabilirler.

Ziraat Emekli Fırsat 5GB tarifesi, yurt içinde her yöne 750 dakika, her yöne 750 SMS, 5GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız konuşma hakkını içermektedir. Aylık taahhütü bulunan bu tarifenin ücreti KDV ve ÖİV dahil 240 TL'dir. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler, kampanyaya katılıp 12 fatura dönemi boyunca Ziraat Emekli tarifesinde kalmayı taahhüt etmeleri durumunda özel tarifeden 120 TL'ye yararlanacaklardır. Bu kampanya, emeklilerin maaşlarını çekerken ek avantajlar elde etmelerini sağlarken iletişim ihtiyaçlarını da uygun fiyatlarla karşılamalarına olanak tanıyor. Taahhüt süresince sunulan ayrıcalıklar, emeklilere maddi destek sağlayarak yaşam kalitelerini artırma fırsatı sunuyor.