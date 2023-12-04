Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Emiroğlu, küresel piyasalarda Türk madencilik sektörünün oldukça etkili bir konumda olduğunu belirtip "Türkiye'nin cari açığını kapatabilecek tek sektör madenciliktir" ifadelerini kullandı.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Emiroğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinde yakın zamanda kaliteli ve yüksek tenörlü yeni çinko rezervlerinin keşfedildiğini ve işletme aşamasına geçildiğini söyledi.

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Ülkenin altın üretiminin geçen yıla göre arttığını belirten Emiroğlu, Elazığ bölgesinde yeni bir bakır rezervi bulunduğunu ve bunun ülke için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Emiroğlu, Türkiye'nin eylülde 487,2 milyon dolar, ekimde ise 502 milyon dolar değerinde maden ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek "Salgın döneminde birim fiyatlar tarihi zirveye ulaştı. Bu da maden ihracatımızı değer olarak destekledi." diye konuştu.

Türkiye'nin madencilik sektöründe zengin bir kaynak çeşitliliği potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Emiroğlu, ülkenin dünyanın en büyük mermer, feldspat, traverten ve ikinci büyük krom cevheri ihracatçısı, en büyük bor ve üçüncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı, dünyanın sekizinci büyük çinko ve 10'uncu büyük kurşun üreticisi olduğunu paylaştı. Emiroğlu, Türkiye'nin dünya altın rezervi ülke bakımından 11'inci sırada olduğunu da vurgulayarak "Bu potansiyel, aramaların ve yeni yatırımların artması ile birçok yeni işletilebilir maden rezervini ortaya çıkartacaktır." şeklinde konuştu.