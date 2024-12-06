Yapılan değerlendirmelerde ‘seyyanen zam’ işaret edildi.

Milyonlarca emeklinin merak ettiği yıl sonu maaş zammına sayılı günler kaldı. Maaş zammı öncesi emeklinin 5 aylık zam oranı yüzde 14,58 çıkmıştı. Son enflasyon verisinin eklenmesi maaşlardaki zam oranı belirlenmiş olacak. Ancak konuşulan zam oranları emeklinin, cebine derman olamayacağı ise uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu noktada Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; AKP Genel Merkezi'nde istişare toplantısında emekli maaşları masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde ‘seyyanen zam’ işaret edilerek, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Açlık sınırının 22 bin TL’ye geldiği ortamda en derinden hisseden kesim emekliler oldu. 12 bin 500 TL maaş ile geçim derdini düşünen emekliler ise yıl sonunu bekliyor. Ancak 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 14,58 çıkmasına emekliler memnun değil. Uzmanlar tarafından belirtilen en yüksek rakam tahmini ise 15 bin TL’ye geçmedi. Bu noktada emekliler seyyanen zam talebini dile getiriyor.

Emeklilerin isyan sesi AKP Genel Merkezinde istişare toplantısına taşındı. İktidara yakın Türkiye gazetesi ‘müjde’ diye verdiği habere göre; Toplantıda milletvekillerinden, emeklilerin durumuna ilişkin talepler iletildi. Maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek ve enflasyonun altında kalmayacak şekilde artırılması gerektiği, enflasyon oranına ilaveten emekliye seyyanen zam verilmesinin şart olduğu belirtildi.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması olarak karşımıza çıkıyor. En son 2023 yılında memurlara yapılan yüzde 17,55 oranındaki enflasyon artışına 8 bin 77 TL’lik de seyyanen zam eklenmişti. Emeklilerde gelir adaletsizliğine çözüm olması için seyyanen zammın şart olduğunu belirtti.