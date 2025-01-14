Ancak zam oranlarının beklentinin altında kalması, emeklilerin refah payı talebini yeniden gündeme taşıdı. Hükümetten refah payı talebine ilişkin şu ana kadar olumlu bir yanıt gelmezken, gözler Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek ikramiyelere çevrildi.

Geçen yıl 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, refah payı konusunda bir sürpriz ihtimalinin olduğunu ve bu düzenlemenin bayram ikramiyelerine de yansıyabileceğini belirtti. Erdursun, bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira, hatta 4 bin lira seviyelerine çıkarılabileceğini ifade etti.

2025 Ocak-Haziran dönemi için:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75,

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 zam yapılacak.

Bu artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükselirken, asgari ücret ise yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

Bayram İkramiyesi ve Tarihleri

2018 yılından bu yana yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde, Kurban Bayramı öncesinde ise 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Erdursun’a göre, bu hafta refah payı kararı alınmazsa, bayram ikramiyelerinde de yüksek bir artış beklemek mümkün olmayabilir.