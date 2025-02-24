Ocak ayında yapılan emekli maaşı zammı bir kere daha büyük bir hayal kırıklığı yaratırken emekliler tüm umutlarını bayram ikramiyesine bağlamıştı. Yapılan yasal düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere emeklilere yılda 2 kere bayram ikramiyesi ödenirken gözler bu sene yapılacak olan zamma çevrilmişti. Beklenen kanun teklifi meclise sunuldu.

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3.000'er TL" ibaresi "net asgari ücret" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16 milyon emeklinin beklemiş olduğu Ramazan Bayramı ikramiyesi için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ye Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi sunuldu.

Verilen kanun teklifi kapsamında en son yapılan yasal düzenleme ile 3 bin TL olarak belirlenen emekliye bayram ikramiyesinin net asgari ücrete yükseltilmesi istendi. Emekiller de her sene bayram ikramiyesi tartışması yaşanmasını istemediklerini ve bu rakamın asgari ücrete eşitlenmesini talep etmişlerdi. Söz konusu kanun teklifi TBMM komisyonuna sunulurken meclisten geçmesi ve yasalaşması durumunda söz konusu rakam 2025 için 22 bin 104 TL olarak ödenecek.