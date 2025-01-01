Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Cuma günü enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin tahminine göre açıklanacak rakamla birlikte enflasyon farkı yüzde 17 olacak.

Bu orana refah eklemesinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken en düşük emekli maaşını alacaklar için yürütülecek detaylar da belli oldu.

Mevzuat gereği enflasyon farkı emekli maaşlarına herhangi bir düzenleme yapılmadan yansıtılabiliyor. Ancak 4 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı için bu durum farklı.

En düşük emekli maaşının belirlenebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayı gerekiyor.

Sözcü Gazetesi’nin Ekonomim’den Canan Sakarya’ya dayandırdığı habere göre, en düşük emekli maaşı için çalışmalar ocak ayının 3. haftasında tamamlanarak meclisten geçirilecek.

Geçtiğimiz sene uygulanan takvimin takip edilmesi halinde normal şartlarda her ayın 17 ila 26. günleri arasında yatan emekli maaşları bu değişiklikten etkilemeyecek.