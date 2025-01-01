Yapılan ankette en çok beğenilen siyasetçiler sıralaması dikkat çekici. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 58,5 gibi yüksek bir beğeni oranı ile Türkiye’nin en popüler siyasetçisi oldu.

Mansur Yavaş’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,2’lik bir oranla takip ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,3’lük beğeni oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki siyasi partilerin oy oranları da önemli bir değişim gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yüzde 32,8’lik bir oy oranıyla birinci parti olmaya devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 4 oranında bir artışla yüzde 29,4’e ulaşarak ikinci sıradaki yerini pekiştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise, yüzde 7,6’lık oy oranıyla 2023 genel seçimlerine kıyasla bir düşüş yaşadı ve oylarını kaybetti.

Bu anket, Türkiye’deki siyasi atmosferin dinamiklerini ve halkın siyasetçilere olan yaklaşımını anlamak için önemli bir gösterge sunuyor. Özellikle, büyükşehir belediye başkanlarının beğenilme oranlarının yüksekliği, yerel yönetimlerin halk nezdindeki popülaritesinin artışını gösteriyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun elde ettiği yüksek beğeni oranları, yerel siyasetteki başarılarının yanı sıra, genel siyasi atmosferdeki etkilerini de yansıtıyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yüzde 46,3’lük beğeni oranı, hem halkın hem de partisiyle olan bağlarının güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Partilerin oy oranlarındaki değişim ise, Türkiye’nin siyasi geleceği hakkında ipuçları veriyor. AKP’nin birinci parti olarak kalması, parti içindeki liderliğin ve politikaların halk tarafından hala güçlü bir şekilde desteklendiğini gösterirken, CHP’nin oy oranındaki artış, muhalefet partilerinin güç kazanması ve Türkiye’deki siyasi çeşitliliğin arttığını gözler önüne seriyor. MHP’nin oy kaybı ise, partinin bazı seçmen kitlesiyle olan bağlarını zayıflatmış görünüyor.

Sonuç olarak, Metropoll Araştırma’nın Aralık 2024 anketi, Türkiye’nin siyasi yapısındaki değişimleri, halkın siyasi eğilimlerini ve liderlik algısını yansıtan önemli veriler sunuyor. Bu anket, önümüzdeki dönemdeki seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir dizi faktörü de gündeme getiriyor.