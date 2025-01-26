Balkan Bisiklet Birliği başkanlık seçimi, Arnavutluk’un Tiran şehrinde gerçekleştirildi. 12 ülkenin federasyonlarının katıldığı seçimlere tek aday olarak giren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bütün ülkelerin oyunu alarak Balkan Bisiklet Birliği Başkanı oldu.

Toplantıda ayrıca Balkan Bisiklet Birliği yönetim kurulu ve asbaşkanlık seçimleri de yapıldı.

Seçimlere Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa ve Arnavutluk Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli de katıldı.