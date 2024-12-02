1 Kasım'da başlayan Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.ANKARA (İGFA) - 2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri için verilen süre bugün günü sona eriyor.

Emlak vergisi ödeme işlemi belediyeler aracılığıyla yapıldığı için ilgili belediyenin E-Devlet entegrasyonunun bulunması gerekmektedir.

Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor.

Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Mükelleflerin ödemelerini bugün gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.