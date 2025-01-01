Belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaplıca tedavisi tavsiye edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Oylat kaplıcalarına geldi.

Hafta sonunu Oylat'ta geçiren Başkan Şahin, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyük sevgi gösterisinde bulunulan Başkan Şahin, Oylat'ın muhteşem doğasından ve kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılanan Başkan Şahin 2 günlük Oylat ziyareti esnasında kırsal Saadet mahallesine de giderek sürpriz yaptı.

Mahalle muhtarı Zeki Ekren'in evine misafir olan Başkan Fatma Şahin, yöresel ürünlerden de tattı.

Oylat'ın şifalı sularında tedavi olan Başkan Şahin, yılbaşı gecesini de yine burada geçirdi.